Romanelli participa do 86º aniversário de CORNÉLIO Procópio

Cidade possui crescimento econômico contínuo



O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participou nesta quinta-feira, 15, das comemorações do aniversário de 86 anos de Cornélio Procópio.

“A cidade se consolida como um polo regional de serviços. “Temos muitos avanços para celebrar. A cidade ganhou respeito, se desenvolve e se tornou um exemplo para o Paraná”, afirma.

Romanelli destacou o modo acolhedor e generoso como a população acolhe a todos. “Cornélio Procópio é feita de gente trabalhadora e cada um dos moradores certamente está contribuindo para a consolidação da cidade como referência. É uma comunidade que nos abraça com muito carinho e respeito”, frisou.

Ele também salientou a qualidade da gestão do prefeito Amin Hannouche (PSD), da vice-prefeita Angélica Olchaneski (PSB), dos vereadores e da equipe da prefeitura que administra a cidade. “O prefeito e todo time de governo estão empenhados em levar mais qualidade de vida para a comunidade. Em Cornélio Procópio se pratica a boa política, aquela que é feita para melhorar a vida das pessoas”, considerou.

Segundo Romanelli, um dos grandes presentes que Cornélio Procópio recebeu é o pleno funcionamento do Hospital Regional Pioneiro Amin Hannouche. “Uma luta de quase duas décadas que conseguimos vencer juntos. Além de atender à cidade, a unidade hospitalar é uma referência para outros municípios”, avalia o deputado. Além disso, ele lembra que outro reforço na saúde será o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), um projeto do governo estadual.

O parlamentar também ressaltou que as unidades de ensino promovem uma educação moderna e de qualidade para a população, desde o ensino básico até a formação profissional. A cidade abriga campus da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).