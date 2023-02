Desabastecimento em Jacarezinho/Cornélio

A Sanepar informa que, devido ao rompimento de adutora na captação do sistema de Cornélio Procópio, ocorrido nesta quinta-feira (23), pode haver desabastecimento e/ou oscilação de pressão na rede em toda a cidade ao longo do dia. Equipes da Companhia trabalham no conserto. O abastecimento deve normalizar, de forma gradativa, até o fim da noite.

Em situações como esta a orientação é para que se faça uso econômico da água com prioridade para alimentação e higiene pessoal. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

Os clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que tenha no mínimo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

JACAREZINHO – Em função de fortes chuvas ocorridas na madrugada desta quinta, a captação e a produção de água estão comprometidas no sistema de Jacarezinho. Pode haver desabastecimento e/ou oscilação de pressão na rede em toda a cidade ao longo do dia. Caso ocorra, o abastecimento deve normalizar, de forma gradativa, até o fim da noite.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.