Rompe adutora e afetar abastecimento de água em Figueira

Rompeu adutora de água na Rua Lisimaco Costa em Figueira

A Sanepar informa que rompeu a adutora de água na Rua Lisimaco Costa, em Figueira, neste domingo (26). As equipes trabalham no conserto da tubulação, nas proximidades do campo, devendo concluir os trabalhos às 18h. O rompimento pode afetar o abastecimento em todas as regiões da cidade. A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade gradativamente a partir das 22 horas.

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.