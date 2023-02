Hoje Rota do Rosário participa do 5º Fórum de Turismo Religioso

Importante evento regional chega à sua 5ª edição

O Complexo Turístico do Mega Rocio, com capacidade para mais de 200 pessoas, recebe o evento que tem extensa programação e a tradicional Feira de Produtos Religiosos Regionais, na qual é possível adquirir artesanato religioso das 19 Regiões Turísticas do Estado.

Idealizado em 2018 pelo Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná, o Fórum reúne profissionais envolvidos com o setor – entre destinos, iniciativa pública e privada, agentes de viagens e representantes de instituições religiosas diversas, entre outros. Durante os dias de sua realização, o Fórum promove a troca de experiências e conhecimentos entre especialistas em Turismo Religioso do Paraná, de diversos estados do país e do exterior.

A Rota do Rosário, que iniciou no Norte Pioneiro, e prossegue sendo muito forte mesmo após a entrada de municípios dos Campos Gerais, está participando de um evento cujo objetivo é contribuir para qualificação do Turismo Religioso no Paraná, valorizando o patrimônio histórico-cultural e buscando incrementar o fluxo de visitantes e a economia local, regional e estadual. Além de congregar os municípios e demais atores do segmento.

A cada ano de sua realização, o Fórum Paranaense de Turismo Religioso conta com a importante participação do município escolhido. Neste ano de 2023, o município de Paranaguá; o Santuário Nossa Senhora do Rocio; a Adetur Litoral e o Convention Visitors Bureau Litoral trabalham em conjunto para engrandecer a iniciativa.

Um dos mais ativos e consolidados de todo o Brasil, o Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná é formado pela Secretaria de Estado do Turismo, Pastoral do Turismo da CNBB, Assintec, Fecomércio-PR, Sebrae-PR, ABAV-PR, e atualmente conta também com apoio das Instâncias de Governança do Estado, representantes de Rotas Turísticas Religiosas, TV Evangelizar, Associação dos Municípios do Paraná e da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná.

A Rota do Rosário insere-se na Região Norte do Paraná a Campos Gerais e tem como objetivo é a “Evangelização a partir dos Santuários e seus atrativos”. Foi lançada em 2008, por Dom Fernando José Penteado – Bispo Emérito da Diocese de Jacarezinho – Párocos e Reitores de Igrejas e Santuários, com o apoio e acolhimento de leigos das comunidades, em resposta às propostas da CNBB em estruturar o turismo religioso.

Isso já tinha sido iniciado pela Pastoral do Turismo, sem desconsiderar aspectos do turismo secular, valorizando assim a cultura local e regional, gastronomia, artesanato, tradições, paisagens, pautadas no reconhecimento e respeito às peculiaridades de cada realidade. Com a chegada do bispo Dom Antônio Braz Benevente em 2010, buscou-se formalizar a proposta da Rota do Rosário e, em parceria com a Paranátur e Fecomércio, passos significativos foram dados no fortalecimento da identidade do turismo religioso, bem como na consolidação de um novo modo de evangelizar via Pastoral do Turismo. Santuários e Atrativos da Rota do Rosário na Diocese REGIÃO NORTE DA DIOCESE Jacarezinho

Catedral Imaculada Conceição

Santuário da Mãe Rainha e Vencedora de Schoenstatt

Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe

Mosteiro Preciosíssimo Sangue – Fraternidade o Caminho

Capela São Benedito

Museu D. Ernesto de Paula Ribeirão Claro

Santuário Diocesano de São Vicente Pallotti

Bandeirantes

Santuário Diocesano de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face

Santuário Diocesano de São Miguel Arcanjo (foto acima)

Museu Maria Calil Zambon Ribeirão do Pinhal

Santuário do Divino Espírito Santo Santo Antônio da Platina

Santuário de Nossa Senhora das Graças (foto principal) REGIÃO CENTRO DA DIOCESE Siqueira Campos

Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde (foto acima)

Museu Joaquim Vicente de Souza Ibaiti

Santuário Eucarístico Diocesano do Sagrado Coração de Jesus Tomazina

Santuário Diocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida e de Santo Inocêncio, Mártir REGIÃO SUL DA DIOCESE(Campos Gerais) Arapoti

Igrejinha de São João Batista

Museu da Colonização Holandesa Jaguariaíva

Santuário do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria

Museu Histórico Municipal Palacete Francisco Matarazzo (em breve)

Museu Ferroviário (em breve).

No Estado do Paraná, o setor representa 25% dos atrativos neste segmento, sendo o 3º em número de atrativos, entre templos religiosos, rotas de peregrinação e outros patrimônios religiosos.

O paranaense também é considerado um povo de fé, o que confere ainda mais força às discussões e melhorias desta temática.

O 5º Fórum de Turismo Religioso do Paraná é uma realização do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, Sistema Fecomércio Sesc-Senac-PR, Abav-PR, Sebrae-PR, Rota do Rosário, Lunardelli e TV Evangelizar, contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Paranaguá, Convention Bureau de Paranaguá, Adetur Litoral e Santuário Nossa Senhora do Rocio.

Programação preliminar

15/03/2023 (QUARTA-FEIRA) | Complexo Turístico Religioso Mega Rocio Dom Alfredo Novak – Paranaguá (PR)

19h – Credenciamento e Recepção

19h30 – Solenidade de Abertura

· Fala das Autoridades

· Fala dos Representantes da Matrizes Religiosas Presentes

· Momento Intereligioso e apresentação da Religiosidade em Paranaguá

· Apresentação Artística

· Coquetel

16/03/2023 (QUINTA-FEIRA) | Complexo Turístico Religioso Mega Rocio Dom Alfredo Novak – PARANAGUÁ.

08h30 – Credenciamento

09h – Boas Vindas

09h10 – Projeto de Experiência Turística do Turismo Religioso do Paraná

10h – Pitchs do Turismo Religioso no Paraná

11h10 – Painel Turismo Religioso – Produtos

12h – Almoço Livre

14 horas – Painel Turismo Religioso – Destaque

§ Canção Nova

15h – Painel Turismo Religioso – Estruturação de Destinos

§ Lunardelli – PR

§ Rota do Rosário – PR

16h – Projeto Conheça seu Atrativo Religioso – Sesc PR

16h20 – Apresentação das opções de passeios dos receptivos locais

16h40 – Coffee Break e Network

17h – Visitação à feira de Produtos Locais

Livre.