Supermercado na Vila São José foi roubado

No final da tarde de sábado em Santo Antônio da Platina

Dois indivíduos roubaram o Supermercado Luzitano, na rua Dom Pedro II, Vila São José, com arma de fogo e facão. O crime aconteceu cerca de 17h10m deste sábado, dia sete, em Antônio da Platina.

As viaturas de Rádio Patrulha deslocaram-se até o local, mas os bandidos tinham fugido, porém ambos foram identificados depois.

Levados pouco mais de mil reais.

Havia a informação que um VW / Gol de cor preta (placas de Jacarezinho) permanecia na Rua Manoel Flausino, na Vila Santa Terezinha, e os criminosos tinham entrado na garagem de uma casa.

De fato, o veículo estava na residência, na qual ninguém se encontrava. No veículo, achados e apreendidos os seguintes objetos: Um facão, uma carteira com diversos documentos pessoais de elemento bem conhecido no meio policial pelos diversos cometimentos de ilicitudes; R$ 460,00, um revólver marca Rossi e cinco munições de calibre 22.

Durante as diligências, no local, compareceram para prestar apoio a equipe ALI (Agência Local de Inteligência) e CPU (Comandante do Policiamento da Unidade).