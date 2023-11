Sai programação do Natal de SAP (vídeos)

Espetáculos itinerantes na Platina e Monte Real e shows na praça Frei Cristóvão revitalizada

Exclusivo: A programação de fim de ano em Santo Antônio da Platina já está praticamente definida, faltando poucos detalhes, segundo informou nesta terça, dia 31, Antônio Marcos de Souza (foto), presidente da Comissão de Eventos.

A Carreta da Cultura do Sesi, com suas atrações infantis com palhaço e dois musicais estão na lista, assim como a fanfarra do Colégio Estadual Tiradentes (considerada uma da melhores do interior do Paraná) com canções tradicionais e natalinas. Também aulas de zumba e apresentações do Estraga Samba,

Já no dia sete deste mês de novembro, a iluminação será instalada na praça Frei Cristóvão – que estará revitalizada – e pronta para funcionar efetivamente a partir do dia primeiro de dezembro, bem diferente, e mais bonita que nos anos anteriores.

No dia 24 de novembro (sexta-feira) confirmada a Caravana da Usina Dacalda, com palhaços, danças e distribuição de pirulitos e outras guloseimas,

A Casa do Papai Noel será em cima do coreto, todo estilizado e cheios de brilhos, além do chafariz funcionando. A casa do Papai Noel estará aberta durante diversos dias no coreto para a visita das crianças logo após as apresentações e haverá a distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças. O bom velhinho vai tirar fotos e fazer a distribuição gratuita de mais de 1,5 mil brinquedos para as crianças.

Novidades serão “Natal Itinerante” no povoado rural Platina (13 de dezembro) e no distrito do Monte Real (16, 19 e 21).

A abertura oficial será dia nove de dezembro com entrega das chaves da cidade ao Papai Noel e show com Arte Encenada.

E o espetáculo das “janelinhas” no Centro Catequético também está garantido com o Grupo de Canto Sementinha.

A organização das atrações foi feita pela Comissão de Eventos Municipais através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Assistência Social(Cristiano Lauro), Secretaria Municipal de Planejamento (Alexandre Levatti), Luciana Mendes, Luciana Frufek, e Departamento Municipal de Cultura e Turismo.

Veja vídeo da festa no ano passado: