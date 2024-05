Novidades do caso do ácido em Jacarezinho (confiram vídeo novo)

Vítima levada para Hospital Universitário de Londrina; ex-namorado teve carro incendiado

Isabelly Aparecida Ferreira Moro (fotos), de 23 anos, saiu da Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Jacarezinho, onde permanecia em estado grave, e foi encaminhada para o Hospital Universitário de Londrina.

A 12ª SubDivisão Policial (delegado adjunto Tristão Borborema ) e a Delegacia da Mulher de Jacarezinho ( delegada Caroline dos Santos Fernandes) trabalham juntas. Tentativa de feminicídio é apenas uma das linhas de investigação.

Um ex-namorado da vítima teve o carro incendiado criminalmente no final de fevereiro (um homem ateou fogo no veículo estacionado na rua), o que pode ter relação com o acontecido em torno de 13h19m desta quarta-feira, dia 22. Isabelly foi vítima de um ataque com líquido que seria ácido na Alameda Padre Magno, perto da First Training Academia da Neia, na Vila Ageo, de onde acabara de sair a pé.

A jovem teve a face atingida pelo líquido corrosivo e saiu correndo, cambaleante.

Segundo a Polícia Militar, em contato com os enfermeiros, relataram que a jovem estava entubada na UTI, com ferimentos na região do rosto, boca e tórax e que provavelmente também teria ingerido a substância.

Devido à gravidade da situação, foi possível ouvir apenas a mãe da vítima, que relatou também que pelo horário dos fatos, sua filha estaria saindo da academia que fica nas proximidades.

No final de um vídeo (publicada acima) aparece o principal suspeito caminhando com uma sacola nas mãos.

Um indivíduo que foi ouvido como testemunha, no momento em que a Isabelly pedia por ajuda, a conduziu imediatamente até a Santa Casa para que recebesse atendimento médico.

O funcionário de um estabelecimento comercial nas proximidades viu a sacola preta e um copo que estavam molhados, que possivelmente teriam sido utilizados no fato, e os recolheu, sendo entregues aos policiais militares que, em seguida, encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil para a realização de laudo pericial.

O produto utilizado está sendo investigado quimicamente.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Jacarezinho a fim de elucidar se houve crime e, em caso positivo, a motivação e possíveis autores.

O Npdiario acompanha e traz mais detalhes a qualquer momento.