Será no próximo dia três de agosto

Estão aberas as vendas de mesas e convites para o Baile da Rainha Platinense 2024.

O evento será no dia três de agosto, sábado, com início às 23 horas, no Recinto de Leilões da Efapi(Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro), em Santo Antônio da Platina.

A compra das mesas é por meio de Whatsapp 43 3534-8706 e a de convites, com as candidatas.

