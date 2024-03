Saibam tudo sobre a Operação ‘Chocolate Amargo’ (ASSISTAM)

Ação policial bem sucedida evitou elevado prejuízo financeiro ainda não mensurado

Exclusivo: A delegada Rayana de Caldas Corrêa Moury Pitanga (fotos) revelou na manhã desta quinta-feira, dia 28, todos os detalhes da Operação Chocolate Amargo , que reuniu em Jaboti policiais civis de Tomazina, Ibaiti, Wenceslau Braz e Siqueira Campos na quarta-feira, dia 27.

Uma quadrilha foi desmantelada em torno de 14h25m com a apreensão em duas residências no centro jabotiense de cargas de uma distribuidora da Cacau Show. Havia outras marcas do produto também.



O motorista de uma transportadora de Quatro Barras (cidade de 24 mil habitantes na região metropolitana de Curitiba) desviava parte da carga de chocolates para lojas de doces e franqueadas da Cacau Show para cidades como Ibaiti, Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio.

Os produtos eram comercializados para pessoas físicas e jurídicas do Norte Pioneiro provavelmente sem emissão de notas fiscais. A investigação não avançou para a questão tributária.

Os caminhões eram abastecidos e seguiam normalmente para seus destinos até que a polícia descobriu e cumpriu mandados de busca em residências de Jaboti, pequeno município de apenas de 5.500 habitantes.

Três pessoas estão envolvidas, uma mulher de 49 anos, seu marido da mesma idade (encontrados pelos policiais), o condutor , de 55 anos, não foi localizado e não havia veículos de transporte nas casas. Da Esposa, seu marido e seu cunhado, apenas a mulher foi encarcerada, porém pagou fiança e liberada em seguida.

O inquérito segue e os investigados poderão ser indiciados por apropriação indébita, receptação e associação criminosa.

Todas as caixas de chocolates de vários sabores e pesos foram apreendidas na delegacia de Polícia Civil de Tomazina, onde a doutora Rayana é titular. Ela preside o inquérito.

Alguns compradores poderão ser acusados de receptação.

Cacau Show é uma empresa alimentícia brasileira, localizada em Itapevi, interior de São Paulo e fundada em 1988. Até agora, a diretoria não se manifestou sobre o caso.

Mais detalhes a qualquer momento.

