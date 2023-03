É sancionada instituição da Unidade Fiscal

Base de cálculo de tributos, créditos tributários e multas

Foi publicada a Lei n° 4.305/2023, que institui a Unidade Fiscal do Município (UFM) em Jacarezinho.

Aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo prefeito Marcelo Palhares (fotyo), dispõe sobre a representação, em reais, de um determinado valor, que servirá como parâmetro para cálculo de tributos, créditos tributários, multas e outras penalidades de qualquer natureza, assim como demais valores expressos na legislação municipal.

Com a vigência da lei, todos os tributos e valores expressos em real terão seus valores convertidos em quantidades de UFM no momento de sua apuração.

Além disso, a UFM substituirá qualquer outra unidade fiscal prevista em leis municipais anteriores.

O valor da UFM para o exercício de 2023 será de R$ 100,00 (cem reais), atualizado anualmente com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro indicador econômico que venha a substituí-lo. A atualização monetária da UFM será aplicada anualmente no dia 1º de janeiro.

Com a nova lei, são revogadas as Leis 998/1989, 1.049/1990, 1.079/1991 e 1.124/1992, além de outras disposições em contrário.

A Lei n° 4.305/2023 entra em vigor a partir da data de sua publicação. A instituição da UFM em Jacarezinho tem como objetivo trazer maior clareza e transparência na gestão fiscal do município, além de facilitar o cálculo e o pagamento de tributos e demais valores pelos contribuintes.