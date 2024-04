Sandro Alex viabiliza a REFORMA geral de ponte em SAP (vídeo)

Obra será concluída no final de maio

Especial: O superintendente Regional Norte do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Leno Fanchi, detalhou ao Npdiario tudo sobre as obras que estão sendo realizadas atualmente no Norte Pioneiro. A conclusão prevista para todas é de nove meses, mas uma deve estar terminada no final do mês que vem.

É a que a autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), executa na ponte sobre o Rio das Cinzas na PR-439, em Santo Antônio da Platina. A rodovia faz ligação com Ribeirão do Pinhal, além de ter um entroncamento com a PR-436, que segue até Abatiá e Bandeirantes.

O pedido ao secretário Sandro Alex foi feito pelo prefeito Professor Zezão, vice Chico Aramon e pelo secretário municipal de Planejamento, Alexandre Levatti. E foi atendido.

Atualmente, a frente de trabalho faz a cravação de estacas metálicas nos aterros das cabeceiras, para execução de novas lajes de transferência, e também os serviços de recomposição de erosão, que incluem dispositivos de contenção em gabião e muro de concreto armado junto aos pilares da estrutura.

A obra está incluída em um contrato de manutenção de oito obras de arte especiais (OAEs) em rodovias administradas pelo Escritório Regional Norte Pioneiro da Superintendência Regional Norte do DER/PR, um investimento de R$ 7.651.898,85. Somente na ponte sobre o Rio das Cinzas o investimento é de R$ 981.864,36.

Estão previstos também os serviços de reparo e recuperação das estruturas de concreto com superfícies avariadas, fissuras ou rachaduras; recuperação dos guarda-corpos danificados ou destruídos; instalação de dispositivos de drenagem nos acessos à ponte, além de limpeza, desobstrução e recomposição dos dispositivos na estrutura; a substituição das juntas de dilatação no tabuleiro; instalação de novas defensas metálicas e tachões refletivos, pintura de sinalização horizontal, e instalação de sinalização vertical; limpeza e pintura da ponte com nata de cimento, e caiação dos guarda-corpos; e também roçada da vegetação próxima e poda de galhos de árvores sobre a pista.

Com os trabalhos atuais em andamento, o tráfego de veículos acontece em meia pista, sem necessidade de interdição. A obra deve ser concluída em maio, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

A ponte sobre o Rio das Cinzas tem 107,10 metros de extensão, largura de 12,5 metros e 11,5 metros de altura. A pista sobre ela possui 10,8 metros, sendo duas faixas de 3 metros cada, e acostamentos externos de 2,4 metros.

OBRAS – As obras deste contrato serão realizadas em sete pontes e uma galeria, beneficiando os municípios de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Salto do Itararé, Ribeirão Claro, Carlópolis, Santa Mariana e Itambaracá.

Confira as nove OAEs que serão atendidas:

Ponte Ribeirão Patrimônio na PR-151, em Salto do Itararé

Ponte Rio das Cinzas na PR-439, em Santo Antônio da Platina

Ponte Rio Bela Vista na PR-431, em Jacarezinho

Ponte Rio Ouro Grande na PR-431, em Jacarezinho

Ponte Rio Anhumas na PR-431, em Ribeirão Claro

Ponte Rio Itararé (Represa de Chavantes) na PR-218, em Carlópolis

Ponte Ribeirão Panema na PR-518, em Santa Mariana

Galeria no km 113,17 da PR-436, em Itambaracá.

A localização de cada uma pode ser verificada neste mapa : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1q8rMo_XFxnpe-EIZeEYOUg07-O2A_mA&ll=-23.39881702122478%2C-51.164938500000005&z=6 na aba CP 200/2022, em referência à identificação do edital de licitação da obra.