Sandro anuncia novas MORADIAS para Ibaiti e Jacarezinho (vídeo)

Parlamentar está em Brasília nesta quinta-feira

Exclusivo: O deputado federal Sandro Alex anunciou, na manhã desta quinta-feira, dia 23, mais moradias para 30 municípios do Paraná, entre eles Ibaiti e Jacarezinho. Ele estava bem cedo no plenário da câmara, em Brasília, e enviou vídeo com a informação.

O parlamentar destacou o ministro das Cidades, Jader Filho, e Jorge Lange, presidente da Cohapar(Companhia de Habitação do Paraná).

Jacarezinho terá 100 novas unidades e Ibaiti 93.

Veja como funciona o Minha Casa Minha Vida/FAR: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/habitacao/programa-minha-casa-minha-vida/portarias-far-2023