Sanepar alerta para notícia FALSA em SANTO ANTÔNIO

Não há riscos de desabastecimento

Absurdo: A Sanepar esclarece que as informações que circulam em redes sociais de falta de água generalizada e sem previsão de normalização em Santo Antônio da Platina são falsas. No momento não há riscos de que seja instaurado no município qualquer medida de interrupção no fornecimento de água em razão de estiagem.

Existe sim, uma atenção da Companhia com a falta de chuva e ondas de calor que atingem, principalmente a região norte do Paraná. Entretanto, a empresa está adotando todas as medidas possíveis para manter o abastecimento de água na cidade.