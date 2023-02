Sanepar atende amanhã visando renegociar dívida

Em várias cidades do Norte Pioneiro

As Centrais de Relacionamento da Sanepar vão abrir neste sábado (11) em várias cidades do estado. O principal objetivo é facilitar o acesso dos clientes à negociação de débito via programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip) e o cadastro ao programa Água Solidária.

NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS – Para quem está com o pagamento atrasado de contas, o Reclip é uma oportunidade de parcelamento em condições bastante vantajosas:

• Não há cobrança de multa de 2% nem de juros moratórios das faturas em atraso;

• Dispensa da obrigatoriedade de valor mínimo de entrada;

• Será reduzida a taxa de juros de parcelamento de 1,30% para 0,3% ao mês;

• Parcelamento em até 60 vezes, com dispensa de valor mínimo por parcela.

Para fazer a adesão, é necessário levar documento pessoal e documento de propriedade do imóvel ou contrato de locação vigente. Mais informações sobre o Reclip estão no site.

ÁGUA SOLIDÁRIA – O programa Água Solidária beneficia famílias de menor renda com tarifas reduzidas de água e de esgoto. Têm direito ao Água Solidária famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, que moram em imóveis de até 70 metros quadrados e consomem até 2,5 mil litros de água por mês por pessoa.

No consumo de até 5 mil litros de água, o valor cobrado é de R$ 12,10, enquanto na tarifa normal é de R$ 45,25.

Para se inscrever no programa Água Solidária:

DOCUMENTAÇÃO

– Conta mensal de água da Sanepar;

– IPTU atual do imóvel, documento de autorização da prefeitura ou de autoridade superior;

– RG, CPF ou certidão de nascimento para menores de 18 anos de cada morador;

– Carteira de Trabalho e último contracheque e, para aposentados, extrato do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do último salário.

CRITÉRIOS PARA BENEFÍCIO

– Imóvel: a família deve morar em imóvel com área construída de até 70 metros quadrados;

– Consumo: o consumo mensal de água deve ser de até 2,5 metros cúbicos por mês por residente no imóvel;

– Renda: a renda da família residente no imóvel será de até meio salário mínimo por pessoa.

TARIFAS MAIS BAIXAS

Água (5 mil litros) = R$ 12,10; tarifa normal = R$ 45,25

Água e esgoto = R$ 18,16; tarifa normal = R$ 81,45 e R$ 83,71 (Curitiba)

HORÁRIOS EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA E CIDADES DA REGIÃO

– SANTO ANTÔNIO DA PLATINA: Das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17 horas, na Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 373

– CAMBARÁ: Das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, na Rua Monsenhor João Belchior, 951 – Vila Santana

– SIQUEIRA CAMPOS: Das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, Rua Nossa Sra. de Fátima, 1407

– BARRA DO JACARÉ: Das 13h às 17h30, na R. Raul Gaioto, 638,

–CARLÓPOLIS: Das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, Rua André Jorge Cleli, 148

– GUAPIRAMA: Das 8h30 ao meio-dia, na Rua Dois de Março, 550

– IBAITI: Das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, na Av. Gov. Paulo Cruz Pímentel, 888

– JABOTI: Das 13h30 às 16h30, na Avenida Tiradentes, 85

– JACAREZINHO: Das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, na Rua Getúlio Vargas, 876

– JOAQUIM TÁVORA: Das 8h30 às 12h, Rua José Castanheira, 91

– JUNDIAÍ DO SUL: Das 8h30 às 12h, Rua São Francisco, 328

– PINHALÃO: Das 8h às 12h, Rua Rui Barbosa, 402

– QUATIGUÁ: Das 8h30 às 12h, Av. Dr. João Pessoa, 22

– SANTANA DO ITARARÉ: Das 8h30 às 12h, na Rua Paraná, s/nº

– TOMAZINA: Das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, Rua Major Virgílio Ribeiro, 367

– WENCESLAU BRAZ: Das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, Na Alameda Manoel Ribas, 491