Sanepar no patamar mais alto de Ratings

A Moody’s manteve o rating (nota) da Sanepar em triplo A (AAA), com perspectiva estável, que é o patamar mais alto da escala de ratings da agência de classificação de risco. É a terceira vez consecutiva que a Companhia recebe o triplo A.

Essa qualificação indica a solidez da empresa e o seu grau de investimento, de baixo risco. A atualização da análise do perfil de crédito foi divulgada na sexta-feira (6).

Estar bem classificada, no nível máximo, significa ter uma avaliação positiva de risco de crédito, o que favorece as condições de captação no mercado, contribuindo para as atividades de investimentos da Companhia. A Sanepar passou a ter avaliação AAA da Moody’s no mercado local em junho de 2021.

Conforme o Relatório de Crédito da Moody’s, a Sanepar apresenta programa de investimentos significativos e tem um alto nível de cobertura de serviços de água e esgoto no Estado, acima de seus pares nacionais. Como ponto forte, o relatório cita ainda que a Companhia possui uma área de concessão atrativa com contratos de longo prazo.