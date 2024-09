Jacarezinho: Santa Casa é PREMIADA

Três conquistas para a instituição

No dia 29 de agosto foi realizada em Londrina a capacitação e a premiação das equipes de captação de órgãos do Estado do Paraná.

Estiveram presentes as enfermeiras Tayna Jasmine de Souza, Josiane Cristina Jovanaci e Flávia Francisco Velloso, a coordenadora da OPO macrorregião norte do Paraná Emanuelle Fiorio Zocoler, e a gerente de enfermagem Débora Carvalho da Silva.

Na oportunidade, foram premiados os hospitais da macrorregião norte do Paraná, em que a Santa Casa de Jacarezinho foi destacada nos quesitos: 1⁰ lugar na categoria de hospitais com menos intercorrências/mais organização da equipe no anos de 2023; 3⁰ lugar na categoria mais doações de globos oculares de doadores coração parado; 3⁰ lugar na categoria de entrevistador que obteve doação de tecido ocular a Enfermeira Flávia Francisco Velloso.

A Santa Casa integra o grupo da Organização de Procura de Órgãos (OPO), situado em Cascavel, Curitiba, Maringá, e Londrina.

Londrina compõe a macrorregião norte, onde fica a Santa Casa de Jacarezinho e outras unidades de saúde.

A central estadual de transplantes do Paraná elaborou um programa de excelência no estado, o qual avalia todas as ações realizadas nas captações e doações de órgãos. Ampliando esse serviço, a Santa Casa faz parte das 22 equipes de transplante de órgãos e vem realizando papel fundamental no Norte Pioneiro.

Em setembro, comemora-se o mês de conscientização da doação de órgãos e a Santa Casa, através de ações comunitárias, incentiva a doação e colabora com a qualidade de vida da população. Desde abril de 2023, a instituição tem como gestor o Diretor Administrativo Eliezer de Freitas Ribeiro e sob a Presidência do médico Karol Joseph Woytilla Lima.