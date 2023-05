Santa Casa recomeça atendimentos sem cisão em Jacarezinho

Com suporte da prefeitura, unidade de saúde vive momento histórico com otimismo e empatia

Encerrada a greve dos médicos da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho (foto). Os atendimentos foram retomados na manhã desta quarta-feira (dia 24), após anúncio feito pelo prefeito Marcelo Palhares e pela nova diretoria da entidade ontem à noite.

“Definimos a retomada dos atendimentos na Santa Casa! Nova com diretoria, novas expectativas! Nosso trabalho não para e seguiremos nos esforçando por um Pronto Socorro mais humanizado e mais eficiente”, declarou o chefe do executivo, num enfrentamento realizado com humildade, pragmatismo e competência.

O anúncio da nova gestão teve presenças de toda nova diretoria da Santa Casa, do diretor da 19ª Regional de Saúde, Marcelo Nascimento e do assessor do Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Esmael de Carvalho(foto).

A greve durou 20 dias e foi motivada pelo atraso de quatro meses de salário dos médicos. Diante da grave crise institucional, membros da antiga diretoria renunciaram ao cargo.

Com uma nova diretoria composta, agora presidida por Karol Woytilla, o cenário mudou completamente e, com suporte da prefeitura de Jacarezinho, a situação será normalizada gradativamente.

“Só tenho a agradecer essa nova diretoria pelo diálogo e pela vontade em realmente resolver os problemas”, elogiou Palhares.

“Além dos recursos de R$ 2,3 milhões já garantidos para este ano, estamos dispostos a fazer mais repasses, para garantir que o Pronto Socorro da Santa Casa tenha um atendimento diferente, muito mais humanizado e eficiente. O primeiro passo era reverter a greve, e isso já foi feito. Agora vamos buscar as melhorias que a população tanto quer e precisa”, completou.

FUNCIONAMENTO – O Pronto Socorro da Santa Casa é gerenciado pela própria instituição, mas com recursos da prefeitura para atender a população em situações de urgência e emergência.

Para isso, o município destinou neste ano R$ 2,3 milhões, valor recorde e que representa um aumento de 35% do que era repassado em 2020, por exemplo, demonstrando o compromisso da gestão em promover melhorias no atendimento aos cidadãos.

O médico ortopedista Karol Joseph Woytilla Soares Lima (foto) foi empossado na presidência da diretoria.

Ele é homônimo do papa polonês Karol Józef Wojtyła (João Paulo II), cujo pontificado durou de 1978 até 2005.

Incluídos na nova diretoria o Secretário dr Luís Carlos Guidio Filho; Tesoureiro dr Sebastião Luís Torres Grosse e Diretor executivo Esmael de Carvalho.