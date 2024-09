Santo Antônio agora tem concorrência só com empresas locais

Prefeitura assina primeiros contratos de Licitação Exclusiva com firmas platinenses

Na tarde desta segunda-feira, dia 16, a Prefeitura de Santo Antônio da Platina assinou os contratos referentes à primeira licitação pública realizada exclusivamente com empresas locais.

Focada na compra de alimentos perecíveis, na segurança alimentar e no conceito de economicidade, essa licitação marca um importante avanço, ao priorizar, na conformidade da lei, fornecedores do próprio município. O valor total dos primeiros contratos nessa modalidade é de R$ 370.856,59, distribuído entre seis empresas platinenses.

A medida tem por base impulsionar e privilegiar o comércio da cidade e promover a geração de emprego e renda, incentivando o crescimento sustentável em especial de pequenas e médias empresas que anteriormente enfrentavam dificuldades para competir com fornecedores de outras regiões, e integram setores relevantes da política pública municipal.

Com essa iniciativa, a Prefeitura assegura que os recursos públicos sejam reinvestidos na própria comunidade, fomentando um ciclo positivo de desenvolvimento econômico. O dinheiro do contribuinte permanece no mercado interno.

O prefeito Professor José da Silva Coelho Neto ressaltou a importância dessa ação para o progresso do município.

“Estamos não apenas fortalecendo a economia de Santo Antônio da Platina, mas também reafirmando nosso compromisso com a valorização dos nossos cidadãos, trabalhadores e empreendedores… É essencial que o dinheiro público investido pela prefeitura retorne à nossa comunidade,” declarou, entusiasmado.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza, reforçou os benefícios da licitação. “Essa é uma oportunidade para que as empresas locais se consolidem e ampliem suas atividades. Estamos utilizando os recursos públicos de maneira estratégica, alavancando o desenvolvimento sócio-econômico“, salientou Marcão.

A Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comitê Gestor de Melhoria do Ambiente de Negócios e toda equipe técnica de compras & licitações, já avalia a expansão do modelo de licitação para outros setores, com o objetivo de criar uma rede de fornecedores locais que atenda de forma eficiente, legal e sustentável às necessidades do município.