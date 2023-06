Santo Antônio agora é referência em esporte

Cidade campeã no Futsal e Basquete masculinos

No final de semana, aconteceu a segunda fase dos Jogos da Juventude do Paraná, em que as seleções do município de voleibol feminino, futsal masculino e feminino, basquetebol masculino e também o futebol de campo no Jogos Bom de Bola deram show representando a cidade em Ribeirão do Pinhal. Na ocasião, as equipes platinenses conquistaram o pódio em todas as modalidades, estando cada vez mais forte no esporte e é figurinha carimbada nos pódios das competições regionais.

Os agradecimentos são à Prefeitura de Santo Antônio da Platina, Prefeito e Vice-Prefeito, Professor Zezão e Chico da Aramon, ao Diretor de Esportes Marcos Noveli Ferreira, ao Coordenador Técnico dos Projetos Esportivos Marcelo Resende Gonçalves e aos Professores/Técnico, Diego Vieira, Jefferson Wronski, Daniele Passos e Filipe Mendonça e a todos os funcionários e colaboradores que também auxiliaram para essas conquistas.

Confira resultados:

Futsal masculino

Semifinal

Santo Antônio da Platina 3×0 Siqueira Campos

Final

Santo Antônio da Platina 3×3 São Sebastião da Amoreira

Decisão nos pênaltis: Santo Antônio da Platina 4×2 São Sebastião da Amoreira

Basquete masculino

Semifinal

Santo Antônio da Platina 61×12 Cornélio Procópio

Final

Santo Antônio da Platina 38×27 Bandeirantes

Futsal feminino

Semifinal

Santo Antônio da Platina 3×0 Ribeirão do Pinhal



Final

Cornélio Procópio 4×0 Santo Antônio da Platina

Voleibol feminino

Semifinal

Santo Antônio da Platina x Cambará derrota por 2 sets a 1, disputa de terceiro e quarto;

Santo Antônio da Platina x Joaquim Távora por 2 sets.