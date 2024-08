SANTO Antônio e CORNÉLIO têm as temperaturas MAIS BAIXAS DE 2024

Entre as 18 cidades mais geladas do Paraná

Nesta segunda-feira (dia 26) o recorde de dia mais frio no ano no Paraná aconteceu em 18 cidades (incluindo Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio, do Norte Pioneiro) e quatro alcançaram a menor temperatura para agosto, também atingindo SAP.

Foi de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). General Carneiro, na região Sul, apresentou -5ºC de mínima, a temperatura mais baixa do Paraná. Já Curitiba registrou 2,4ºC.

Cornélio Procópio (4,1ºC) e Santo Antônio da Platina (3,8ºC) tiveram esses registros de madrugada. Até mesmo animais, como cachorros, estão sendo agasalhados pelos tutores.

Guaratuba, Telêmaco Borba (1997), Paranaguá (2013) e Santo Antônio da Platina (2019) tiveram o dia mais frio para um mês de agosto desde que o Simepar começou a fazer a monitoramento desses municípios.

O frio veio da alta pressão anticiclônico que está sobre o Estado. A previsão é que, a partir desta quarta-feira (28), esse sistema se desloque para o oceano, permitindo a elevação gradativa das temperaturas em todo o Paraná.

No site do Simepar, estão disponíveis informações atualizadas sobre as condições do tempo no quadro Palavra do Meteorologista. É possível consultar a previsão para até 15 dias por município e região do Paraná, além de visualizar imagens de satélite, radar, raios, modelo numérico e telemetria (temperaturas e chuvas).