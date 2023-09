SAP, Jacarezinho e Cornélio sediam evento de Educação

Para o gerente de Educação do Sesc Paraná, Alexandre Otaviano Pereira da Silva, ao escolher abordar a temática sobre o acolhimento, a instituição entende a importância do desenvolvimento de vínculos afetivos entre a escola e os alunos, tornando-os mais engajados. “Precisamos entender o quão importante o acolhimento é. Sem ele nada acontece em nossas escolas. Quando acolhemos, sabemos ouvir, conquistamos a confiança dos alunos, permitimos que eles se sintam mais seguros e valorizados”, destaca.

A abertura do evento será realizada no dia 13 de setembro, no Teatro Sesc da Esquina, em Curitiba, às 19h, com a palestra “Acolhimento e mediação: A educação que vale a pena ser vivida”, ministrada por Clóvis de Barros Filho (foto da capa) . E a abertura também terá transmissão pelo canal do Sesc Paraná no Youtube.

Voltado para profissionais de educação das redes pública e privada de ensino, estudantes de licenciatura e interessados no tema, o congresso receberá o jornalista, professor, doutor e livre-docente em Comunicação, autor de mais de 30 livros Clóvis de Barros Filho; a mestre em educação Débora Garofalo; o doutor em Crítica Literária e autor de mais de 70 livros, Geraldo Peçanha de Almeida; o mais renomado autor de literatura infantil do Brasil na atualidade, Ilan Brenman; a pedagoga e mestre em Educação, Isabel Parolin; o mestre em História e pesquisador dos povos originários, Marcos Bonetti, e a artista musical, arte educadora e especialista em gestão cultural, Rosy Greca, que percorrerão a capital e o interior do Paraná.

Na região, será Rosy Greca(foto abaixo) a palestrante no dia 18, às 19 horas no Sesc de Santo Antônio da Platina; dia 19 às 14 horas no Senac em Jacarezinho e dia 20, às 19 horas no Sesc de Cornélio Procópio.

A partir do dia 18 de setembro, tem início a itinerância dos palestrantes pelo estado, somando mais de 54 horas de palestras, que abordarão enfoques distintos: “Educação 5.0: Humanização do aprendizado e saúde mental”; “O trabalho pedagógico como prática de felicidade”; “Como formar leitores na era digital?”; “O lugar do conhecimento no processo de mediar aprendizagens”; “Construindo pontes e lugares: Acolhimento e mediação” e, “Música: Afeto e conhecimento em sala de aula”.

Todas as palestras têm vagas limitadas, são gratuitas e serão emitidos certificados de participação com carga horária. Confira a programação mais próxima da sua cidade e o perfil de cada palestrante:

No site do Sesc PR você pode fazer a sua pré-inscrição no evento.

https://www.sescpr.com.br/ projeto/congresso_sesc_parana_ de_educacao/

Palestrantes

– Clóvis de Barros Filho é advogado, jornalista, escritor e professor universitário, doutor e livre-docente em Comunicação. Desde 2013 é professor de Filosofia Corporativa pela HSM Educação, foi um dos fundadores da Escola Pessimista de Peruíbe, é pesquisador e consultor de Ética da Unesco, colunista de Ética da Revista Filosófica Ciência & Vida e é autor de mais de 30 livros.

– Débora Garofalo(foto) é formada em Letras/Inglês e Pedagogia, com especialização em Língua Portuguesa, e Mestre em Linguística Aplicada. Há sete anos idealizou um projeto de robótica com sucata que lhe rendeu diversos prêmios, entre eles o de ser considerada pelo Global Teacher Prize, em 2019, uma das 10 melhores professoras do mundo. O trabalho de robótica com sucata é referência nacional e internacional. Débora é considerada um dos grandes nomes da educação brasileira e vem contribuindo para disseminar e democratizar o acesso à tecnologia e inovação em escolas públicas. É autora de Educação 4.0: Reflexões, práticas e potenciais caminhos e Robótica com sucata.

Geraldo Peçanha de Almeida (foto) é psicanalista, mestre em Teoria Literária pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Crítica Literária pela Universidade Federal de Santa Catarina. Autor de mais de 70 livros infantis, para educadores, para pais e de autoconhecimento, Geraldo tem trabalhos internacionais com professores e crianças na Alemanha, Itália, Austrália, Bolívia e Japão.

Em Moçambique, na África, implantou um programa de leitura e de escrita. Tem mais de 25 anos de experiência em educação de crianças e jovens. Desde 2020 integra a Academia Internacional de Literatura Brasileira, com sede em Nova Iorque.

– Ilan Brenman (foto) é considerado um dos mais importantes autores de livros infantis do Brasil, com mais de 70 obras lançadas, ganhador de diversos prêmios e com mais de três milhões de exemplares vendidos no Brasil e no mundo. Seus livros já foram publicados na França, Itália, Alemanha, Polônia, Espanha, Portugal, Suécia, Dinamarca, México, Argentina, Coreia e China, e abordam a diversidade cultural do mundo, a vida cotidiana e as descobertas de infância.

– Isabel Parolin (foto) é pedagoga, especialista em Pedagogia Terapêutica, mestre em Psicologia da Educação. Além de atuar como docente, mantém atendimento clínico como psicopedagoga e é autora dos livros: Pais educadores: É proibido proibir?; Professores formadores: A relação entre a família, a escola e a aprendizagem, Aprendendo a incluir e incluindo para aprender, Pais educadores: Quem tem tempo de educar?, Professor! – A formação do professor formador. Figura de destaque na pedagogia e na psicopedagogia, publicou vários títulos em ambas as áreas.

– Marcos Francisco Bonetti (foto) é mestre em história, pesquisador dos povos originários, conferencista que enfoca em suas palestras a importância do afeto no processo de ensino aprendizagem.

Rosy Greca(foto abaixo) é produtora musical e fonográfica, compositora, intérprete, diretora musical, preparadora vocal de atores, escritora, contadora de histórias, arte-educadora, com 13 CDs gravados, um DVD, um audiolivro e dois livros publicados.

Referência no Brasil e na América Latina no campo da canção infantil, é especialista em Fundamentos do Ensino da Arte, em Gestão Cultural, em Literatura Infantil e Contação de Histórias , membro do Comitê da Canção Infantil Brasileira e integrante do corpo docente da Fatum Educação, no curso de pós-graduação em Contação de Histórias e Literatura Infantil.

Confira o cronograma do evento:

Data Horário Unidade Sesc Palestrante 13/9 19h Sesc da Esquina – Curitiba Clóvis de Barros Filho 18/9 19h Sesc Foz do Iguaçu Débora Garofalo 18/9 14h Sesc São José dos Pinhais Geraldo Peçanha de Almeida 18/9 19h Sesc Londrina Centro Ilan Brenman 18/9 19h Sesc Rio Negro Isabel Parolin 18/9 19h Sesc Guarapuava Marcos Bonetti 18/9 19h Sesc Santo Antônio da Platina Rosy Greca 19/9 19h Sesc Medianeira Débora Garofalo 19/9 19h Sesc Paranaguá Geraldo Peçanha de Almeida 19/9 19h Sesc Bela Vista do Paraíso Ilan Brenman 19/9 19h Sesc União da Vitória Isabel Parolin 19/9 14h Jacarezinho (Evento será realizado no Senac Jacarezinho) Rosy Greca 20/9 19h Sesc Cascavel (Evento será realizado no Senac Cascavel) Débora Garofalo 20/9 19h Sesc Caiobá Geraldo Peçanha de Almeida 20/9 19h Sesc Paranavaí Ilan Brenman 20/9 19h30 Sesc Palmas (Evento será realizado no Cpea – Centro Pastoral, Educacional e Assistencial Dom Carlos) Isabel Parolin 20/9 19h Sesc Campo Mourão Marcos Bonetti 20/9 19h Sesc Cornélio Procópio Rosy Greca 21/9 19h Sesc Toledo (Evento será realizado no Senac Toledo) Débora Garofalo 21/9 19h Sesc Ponta Grossa Geraldo Peçanha de Almeida 21/9 19h Sesc Nova Londrina Ilan Brenman 21/9 14h Sesc Pato Branco Isabel Parolin 21/9 19h Sesc Umuarama Marcos Bonetti 21/9 19h Sesc Apucarana Rosy Greca 22/9 14h Sesc Marechal Cândido Rondon Débora Garofalo 22/9 19h Sesc Francisco Beltrão (Evento será realizado no Senac Francisco Beltrão) Isabel Parolin 22/9 19h Sesc Ivaiporã Marcos Bonetti

SERVIÇO

Abertura do II Congresso Sesc Paraná de Educação

Tema: Educação: Acolhimento e Mediação de Saberes

Abertura: 13 de setembro de 2023 – 19h

Locais: Teatro Sesc da Esquina e no Canal do Sesc PR no Youtube

Endereços: Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Mercês |www.youtube.com/sescpr

Informações: (41) 3259-1350