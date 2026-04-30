S. Antônio da Platina sedia Jogos Escolares

A partir da noite desta sexta-feira
A cerimônia de abertura deve reunir autoridades, educadores, atletas e a comunidade em geral, marcando o início de uma semana intensa de atividades esportivas e convivência entre estudantes de diferentes municípios.
A organização reforça o convite à população para prestigiar o evento, que se consolida como uma das principais iniciativas de incentivo ao esporte e à educação no estado.
Os atletas participantes são estudantes com idades entre 12 e 17 anos, regularmente matriculados.
A cerimônia de abertura deve reunir autoridades, educadores, atletas e a comunidade em geral, marcando o início de uma semana intensa de atividades esportivas e convivência entre estudantes de diferentes municípios.
A organização reforça o convite à população para prestigiar o evento, que se consolida como uma das principais iniciativas de incentivo ao esporte e à educação no estado.