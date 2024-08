Santo Antônio tem uma sequência de sorteados no Sicredi

Acaba de levar um dos prêmios semanais

A Sicredi Norte Sul entregou esta semana em Santo Antônio da Platina mais um prêmio semanal de R$5mil em sua agência. O associado Luis Alceu Garbelini foi um dos contemplados pelo sorteio semanal da promoção e recebeu a notícia com uma surpresa na agência na última semana.

O ganhador fala da importância de uma reserva financeira no momento que a economia atravessa: “É importante que as pessoas pensem em guardar pelo menos um pouco. É notório que nosso país está passando por uma fase complicada e isso ajuda muito neste momento.” E ele conta por que escolheu o Sicredi: “A assessoria e o relacionamento que tenho aqui são espetaculares. E agora pode ter certeza de que vou poupar mais do que nunca. Estou muito contente de verdade. Eu não esperava”.

O presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Júnior fala de como a Campanha contribui para consciência financeira dos associados e poupadores da cooperativa: “Ao poupar para concorrer aos prêmios as pessoas acabam criando o hábito de fazer uma reserva financeira. E completa: A saúde financeira dos associados e comunidade é primordial para que a cooperativa possa cada vez mais fazer a diferença onde atua”.

A promoção, realizada pelo Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, segue até dezembro, com 200 sorteios semanais de R$ 5 mil, um prêmio especial de R$ 500 mil, em outubro, celebrando o Dia Mundial da Poupança – além do grande sorteio final de R$ 1 milhão, em dezembro.

Para participar é muito simples: a cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi é gerado automaticamente um número da sorte para o associado concorrer nos sorteios, que são realizados pela Loteria Federal. Não é necessário se cadastrar. Se as aplicações forem na modalidade programada (quando o poupador autoriza o débito mensal na conta), as chances de ganhar são em dobro. Para verificar os números da sorte de cada associado, nomes dos ganhadores, regulamento completo e outras informações, basta acessar o site da campanha.