SANTO ANTÔNIO erguerá uma creche DE R$ 1, 3 MILHÃO

Deputado Romanelli indicou o município

O Secretário Municipal de Assistência Social Cristiano Benedito Lauro de Santo Antônio da Platina esteve em Curitiba no salão de atos do Palácio Iguaçu representando o Prefeito José da Silva Coelho Neto (Professor Zezão) para a cerimônia de um anúncio do Governador Ratinho Junior.

Foi sobre a construção de 300 creches, que beneficiarão 258 municípios do Paraná, sendo que a informação é de recursos no valor R$391.437.648,00.

O Deputado Estadual Luís Claudio Romanelli entre os municípios que atende, indicou o município de Santo Antônio da Platina para receber uma unidade de creche, a construção terá 456,86m² e poderá atender até 90 criança em dois turnos. O custo da obra indicada será de R$ 1.304.792,16.

O Município está na fase de adesão ao programa Infância Feliz e nesse primeiro momento apresentará os documentos necessários e exigidos pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família – SEDEF e também definindo a área junto do Departamento de Patrimônio do Município para envio de matricula ao Estado.

O atendimento será educacional e social, destinado prioritariamente para crianças de 0 a 03 anos de idade, e predominantemente em situação de vulnerabilidade social e assistidas pelos programas sociais de transferência de renda do governos Federal, Estadual e Municipal.