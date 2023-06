Instalados 2 parques para crianças com deficiências em SAP

Praça Jarbas Pavan e na Avenida Palma Rennó

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através do Departamento Municipal de Esporte instalou dois parques infantis adaptados para crianças com deficiência. Os brinquedos já estão disponíveis para o uso na praça Jarbas Pavan, no início da Avenida Frei Guilherme Maria (Vila Rica) e próximo da arena esportiva, na Avenida Palma Rennó.

O prefeito José da Silva Coelho Neto, acompanhado do vice-prefeito Francisco Monteiro e do diretor de Esportes Marcos Noveli Ferreira esteve em um dos parques na manhã desta quinta-feira, 29, e comentou sobre a importância dos brinquedos adaptados para que as crianças com deficiência se divirtam e interajam com as demais crianças de forma inclusiva e integrada.

Os parques adaptados foram conquistados através de indicação dos deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e Emerson Gielinski Bacil (União).

O município colaborou com a construção das bases e instalação dos brinquedos.