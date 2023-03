SAP inclui a pintura termoplástica (vídeo)

Plástico derretido aplicado com auxílio de caldeira

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através do Departamento Municipal de Trânsito iniciou neste mês a primeira fase da sinalização de trânsito horizontal com pintura termoplástica quente.

A nova tecnologia empregada pelo departamento consiste em um tipo de tinta fabricado à base de termoplástico (plástico derretido) que é aplicada com auxílio de uma caldeira anexa a um caminhão, que desempenha a função de esquentar o material aplicado sob pressão no asfalto.

De acordo com o diretor de Trânsito Bruno Chagas, essa tecnologia de grande qualidade proporciona muito mais durabilidade à sinalização, principalmente para locais onde o tráfego é muito elevado.

A nova sinalização já foi aplicada em cinco cruzamentos da área central da cidade, sendo nas quatro esquinas da praça Frei Cristóvão e no cruzamento da rua Dom Pedro II com rua Rui Barbosa.

As próximas aplicações serão continuadas na área central e locais pontuados pelo Departamento de Trânsito como de maior desgaste.

