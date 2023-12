Região tem a melhor fanfarra do interior do PARANÁ (ASSISTAM)

Entre 40 e 60 integrantes participam da banda

Neste final de ano, a Fanfarra do Colégio Estadual TIRADENTES , de Santo Antônio da Platina, encerrou em Ribeirão do Pinhal, o cronograma de apresentações, espalhando muita vibração e alegria.

Com agenda de Natal em vários municípios , abrindo o comércio noturno e acompanhando a chegada do Papai Noel , por onde passou tornou esse momento mais encantado nas ruas e praças por onde se apresentou.

A Fancet (Fanfarra Colégio Tiradentes) atualmente com 40 integrantes sob o comando da professora Manuelle Gualter e dos maestros Marcos Miguel Silva e Rodrigo Soares se dedicam durante todo ano nos ensaios, organizando instrumentos e adaptando de acordo com o tema , de desfile cívico, exibições em festas juninas e canções de vários temas e períodos.

Manuelle, nascida em São Paulo e criada em Guapirama, é uma jovem de 25 anos que sempre demonstrou interesse pelo mundo artístico desde a infância, destacando-se especialmente na música e no teatro.

Ela obteve formação em Teatro pelo Instituto Federal do Paraná e em Artes Visuais.

Iniciou sua carreira como professora de Balé e Teatro, e atualmente exerce a função de professora de Arte no estado do Paraná, onde contribui ativamente na fanfarra do Colégio Tiradentes, no Edith e também ministra aulas de música na escola Arco-íris.

Além disso, Manu está ansiosa pela chegada de sua primeira filha, Liz Gualter Passoni, prevista para nascer nos próximos dias.

Marcos, um rapaz de 23 anos nascido e criado em Santo Antônio da Platina, sempre se destacou em sua vida acadêmica e é graduando em Educação Física.

Sua trajetória na fanfarra teve início em 2015, quando começou a tocar lira no Ubaldino. Em 2019, assumiu voluntariamente as aulas de fanfarra no Tiradentes, onde continua atuando até os dias atuais. O trabalho realizado por Marcos é de excelência, e a fanfarra do Tiradentes tem alcançado grande realce.

Nos últimos dias se exibiram em Ourinhos (SP), Quatiguá, Andirá, Arapoti, Jacarezinho, Ribeirão do pinhal, entre outras cidades.

Os alunos da fanfarra do Tiradentes são verdadeiros compromissados de união e dedicação. Com um espírito de equipe exemplar, eles se unem em prol de um objetivo comum: o sucesso do grupo e da instituição a que se dedicam.

Seja na venda de rifas, na arrecadação de fundos ou nos ensaios, esses jovens mostram uma determinação admirável. Eles entendem que a disciplina e a prática são fundamentais para alcançar um desempenho impecável. Cada nota, cada movimento coreografado é ensaiado exaustivamente para garantir apresentações emocionantes e marcantes.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario