Saúde alerta que 90% dos focos de dengue ESTÃO DENTRO das casas em S. Antônio

É necessário cuidar do interior dos domicílios

A Diretora de Vigilância em Saúde de Santo Antônio da Platina, Tatiane Nespoli Cabrera (foto) está preocupada com o elevado número de dengue, e faz um alerta: 90% dos focos de dengue são encontrados dentro dos domicílios. “A gente precisa da população engajada no combate a dengue, a única coisa que desejam é fumacê, mas poucos querem fazer a sua parte”, advertiu, de forma educada, porém incisiva.

A farmacêutica diz que todos precisam dentro de casa de fazer limpeza de calhas, ralos, recolhimento de lixos, se for guardar água da chuva precisa ser em recipiente com tampa, cuidar dos vasos, para não acumular água, cuidar das piscinas, entre outras recomendações.

Afirma que qualquer repelente de farmácia mesmo pode ser usado para evitar.

A população tem reclamado na demora do exame para dengue, “gostaria de esclarecer que esses exames não são realizados pela prefeitura e sim pela SESA(Secretaria Estadual de Saúde), então o prazo não é nosso… Como o estado todo está com muitos casos, é natural que haja atraso nesses resultados”, justificou.

Hoje é o Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) que está fazendo esses exames, mas a equipe deles tem que fazer dos 22 municípios da regional. Por isso não é rápido. Demora aproximadamente duas semanas.

Já prevendo um aumento do número de de dengue, a secretaria municipal de Saúde junto com as de Meio Ambiente e de Obras realizaram um mutirão de limpeza em novembro de 2023 nas regiões com o maior índice de infestação do mosquito aedes aegypti, no povoado da Platina e na Vila Claro.



Em janeiro de 2024, foi realizado um novo levantamento de índice de infestação do mosquito que apresentou médio risco para epidemia. Também ciclos de nebulização onde houve um aumento expressivo do número de registros.

Aconteceu reunião do comitê platinense da dengue na última sexta-feira, dia 16, buscando parcerias e sugestões para conscientizar a população. Antes, no dia nove, os agentes de endemias realizaram uma panfletagem no centro da cidade.

“Acredito que decretar surto ou epidemia é só uma questão de tempo, hoje o boletim tem 115 casos confirmados em SAP mas sabemos que o número real é muito maior, porque existem muito casos sem notificação, estima-se que a cada 1 caso notificado existam 10 casos sem notificação.”, detalhou.

Nesta quinta-feira, dia 22, ela participou de reunião em Jacarezinho para orientar os municípios sobre decretos de emergência, e consequentemente sobre o fumacê.

Tati, como é conhecida, informou uma planilha de números da dengue na abrangência da 19ª Regional é falsa. O suposto quadro tem diversas imprecisões e está sendo distribuído como verdadeiro pelo aplicativo WhatsApp.

Desde o início do ano, o Ministério da Saúde está monitorando o crescimento da doença no país, já classificada como epidemia. Quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica é surto. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades.