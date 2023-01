Saúde de Jacarezinho e Ibaiti ganham obras

Secretário Beto Preto estará presente hoje e amanhã no Norte Pioneiro

O secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, estará hoje de tarde em Ibaiti e amanhã pela manhã em Jacarezinho.

Nesta quarta-feira, dia 11, às 15h30m fará vistoria da finalização da construção do Hospital Municipal (fotos acima e abaixo), obra de dez milhões de reais, sendo R$ 4 milhões do governo estadual, R$ 2 milhões da câmara de vereadores e mais R 4 milhões da prefeitura.

O chefe do executivo, Antonely Carvalho, está entusiasmado com os benefícios que serão proporcionados à população através do imóvel de 3.359 metros quadrados.

Um investimento de mais de R$ 23 milhões terá convênio assinado para construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em Jacarezinho a partir das nove horas na câmara de vereadores. Deverá ser erguido perto do trevo da PR-431 nas imediações do Jardim Scyllas Peixoto (saída para Cambará) e iniciado nas próximas semanas.

Os ambulatórios prestarão atendimento multiprofissional e regionalizado em parceria com os municípios para a realização de consultas e exames especializados de média complexidade.

Para execução deste Convênio serão destinados recursos no valor exato de R$ 23.063.296,57, sendo R$ 22.602.030,64 , que serão repassados SESA/FUNSAUDE em 12 parcelas,

provenientes da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde do Paraná.

O projeto da estrutura física prevê um espaço com 37 consultórios e dez salas de exames em uma área de aproximadamente quatro mil metros quadrados, que abrigarão os atendimentos e serviços realizados pelo Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro).

Com o novo espaço, o Cisnorpi terá um importante aumento da capacidade de atendimento junto à população dos 22 municípios consorciados, além de oferecer maior conforto para pacientes e colaboradores.

“Estamos em frequente contato com a Secretaria Estadual de Saúde e a expectativa é que nosso Ambulatório Médico de Especialidades garantirá uma saúde de melhor qualidade para Jacarezinho e todo Norte Pioneiro”, afirma o prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi, Marcelo Palhares.

No total, serão investidos R$ 203 milhões via Secretaria Estadual de Saúde para a construção de 10 AMEs no Paraná. Além de Jacarezinho, receberão as unidades-padrão (foto) os municípios de Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Irati, Ivaiporã, Paranaguá, Paranavaí, São José dos Pinhais e União da Vitória.