Saúde de Tomazina RETORNA de Foz do Iguaçu com prêmio

Evento “saúde em movimento” homenageou equipe

O evento “Saúde em Movimento”, do Governo do Estado, realizado em Foz do Iguaçu, nos dias 05 e 06 de dezembro, reuniu milhares de profissionais de saúde e gestores dos 399 municípios do Estado, Tomazina, representando a 19ª Regional de Saúde, venceu o Prêmio de melhor experiência, com o tema: “O acesso na odontologia para além da cadeira odontológica: Como podemos ajudar?”, de autoria da odontóloga da Secretaria Municipal de Saúde, Iara Chueire.

A Saúde de Tomazina segue sendo referência e ganhando prêmios, sendo campeã de indicadores pelo Previne Brasil da 19ª Regional de Saúde.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou da iniciativa.

Estiveram representando Tomazina em Foz, a Secretária de Saúde Cínthia Chueire, a Diretora Lucimara, o Médico Dr. Allyson, as Enfermeiras Amabily e Aline, os ACSs Fernando, Cristiane e Gisele e o Motorista José Luciano.