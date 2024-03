Saúde PLATINENSE amplia suporte para pacientes de dengue

Unidade especializada e o Fumacê incluídos

A secretaria municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina ampliou o combate e a prevenção da dengue.

Uma Unidade Extensiva de Atendimento Especializado (fotos) para quem estiver com sintomas da doença já funciona das oito às 17 horas nos sábados e domingos na rua atrás do Hospital Nossa Senhora da Saúde, onde era o antigo PS, centro da cidade.

De segunda a sexta-feira no mesmo local e no posto da Vila Ribeiro também foi aumentado o suporte das 17 às 21 horas enquanto não for reduzido o número de casos.Uma equipe de profissionais sempre à disposição da comunidade.

A secretária de Saúde, Gislaine Galvão, antecipou que está aguardando os insumos e o inseticida do Fumacê , que é uma ação utilizada durante períodos de epidemia para diminuir a proliferação do mosquito Aedes aegypti e a transmissão de doenças causadas por esse mosquito, como dengue, Zika ou Chikungunya.

Essa técnica consiste em passar com um carro que emite uma “nuvem” de fumaça com baixas doses de um agrotóxico que elimina a maior parte dos mosquitos adultos presentes na região, e embora não seja a forma mais segura de eliminar mosquitos, é bastante rápida, fácil e eficaz.

A dose usada em uma aplicação é segura para a saúde humana.