Saveiro bate contra barranco e tomba hoje em S. Antônio

Acidente de madrugada no trecho entre Barra do Jacaré

Uma VW/Saveiro Cross (placas de SAP) tombou neste domingo, dia sete, em torno de meia-noite e meia no KM 353 da PR-092, em Santo Antônio da Platina.

O motorista de 32 anos, que viajava sozinho, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado pelo SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Nossa Senhora da Saúde.

O tempo estava bom na pista simples e as faixas visíveis. Acidente numa curva em declive.

Conforme dados colhidos no local, transitava o veiculo único pela rodovia estadual sentido Santo Antônio da Platina à Barra do Jacaré quando o condutor perdeu o controle, saiu da via, chocando-se contra o barranco à sua direita base do trajeto.

Em seguida, o utilitário tombou. Do sinistro, também resultaram danos materiais de média monta.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.