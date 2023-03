Seguem obras da UBS do bairro Aeroporto 

Conclusão será até o próximo semestre

Seguem a todo vapor as obras de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Aeroporto, em Jacarezinho. A estimativa é que o espaço esteja concluído entre o fim deste semestre o começo do próximo, com capacidade de atender centenas de pessoas diariamente.

A obra, realizada pela prefeitura de Jacarezinho, tem um investimento de R$ 915 mil e atende uma antiga – e importante – demanda da comunidade, que hoje conta com apenas uma estrutura física para abrigar toda a população, sendo o Aeroporto uma das regiões mais populosas do município.

Até o momento, esse posto do Aeroporto abriga duas equipes (cada uma composta com um médico, um enfermeiro padrão, auxiliares e agentes de saúde), o que gera um fluxo de pessoas grande para o espaço físico. Com mais uma Unidade dividindo os atendimentos, o problema será resolvido.

A nova UBS irá oferecer toda estrutura de atendimentos em Atenção Básica em Saúde, proporcionando comodidade aos pacientes e melhores condições de trabalho à equipe. Além disso, ficará próxima aos moradores das imediações da Vila Leão, que sempre reclamaram da distância percorrida para chegar ao posto atual.

O prefeito Marcelo Palhares ressalta os investimentos que o município tem feito em saúde pública. “É mais uma ação que prova nosso compromisso em transformar a realidade da saúde em Jacarezinho. Equipamos todos os postos com novos aparelhos para realização de exames, abrimos o Centro Municipal de Pediatria, estamos realizando reformas e ampliações nos postos já existentes e agora estamos construindo uma nova Unidade Básica de Saúde, que é uma necessidade antiga dos moradores do Aeroporto”, pontua.