Segunda edição do Prefeitura no Bairro será no Aeroporto

Iniciativa da prefeitura de Jacarezinho visa democratizar acesso a serviços públicos

A prefeitura de Jacarezinho realiza no próximo dia dois (um sábado) a segunda edição do projeto Prefeitura no Bairro, que desta vez acontecerá no Aeroporto levando serviços e lazer à comunidade.

Após o sucesso da primeira edição, realizado no último dia 12, na Vila São Pedro, a expectativa é que o programa mais vez tenha grande participação popular.

A iniciativa tem como objetivo oferecer quase que a totalidade dos serviços disponíveis à comunidade mais perto dos moradores.

Com tendas e equipes de todas as secretarias municipais, os cidadãos terão a possibilidade de acessar informações, sanar dúvidas e requisitar ações dos mais variados segmentos dentro da abrangência da gestão municipal.

O Prefeitura no Bairro no Aeroporto começa às 13h, na Rua Fernando Botarelli em frente a Escola Silvestre Marques. Toda comunidade é convidada.

O programa é uma idealização da prefeitura de Jacarezinho através da secretaria municipal de Administração em parceria com as demais secretarias e departamentos municipais.