Norte Pioneiro: Seis cidades podem ser inundadas em 2024

Cambará, Jacarezinho, Bandeirantes, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista e Tomazina

Com a tragédia gaúcha, o Brasil ficou mais alerta. A Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento, através da Secretaria Adjunta de Recursos Hídricos fez uma atualização dos critérios e indicadores para a identificação dos municípios mais suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, enxurradas e inundações para serem priorizados nas ações da União em gestão de risco e de desastres naturais.

Cerca de 3 em cada 4 brasileiros (73% da população) vivem nos municípios mais suscetíveis a passar por algum episódio de alagamento, inundação, enxurrada ou deslizamento de terra. Esses são os tipos de desastres relacionados a eventos extremos de chuvas, como as que atingiram o Rio Grande do Sul no início do mês e causaram a maior tragédia ambiental da história do Brasil em termos de infraestrutura e áreas afetadas.

Esses municípios, 1.942 no total, representam um terço (34,9%) do total de 5.570 do Brasil.

Chuvas intensas estão relacionadas às enchentes, inundações e alagamentos, que causam prejuízos e até mesmo mortes. Esses três fenômenos, porém, não são sinônimos: há uma diferença sutil entre eles. A enchente e a inundação são partes do ciclo de um rio e só representam risco se a área que naturalmente abrange foi ocupada pelos humanos, enquanto os alagamentos são acúmulos artificiais de água, não estando relacionados com corpos d’água naturais.

No Paraná, foram apontados 80 municípios, dos quais há previsões para 2024 em Cambará e Jacarezinho (enxurrada), Bandeirantes, Santo Antônio da Platina ,São José da Boa Vista e Tomazina (enxurrada e inundação).