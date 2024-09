Seis vitórias para a PRO TORK em S.C.

A Pro Tork Racing Team deu show de pilotagem na rodada dupla do Sportbay Catarinense de Motocross 2024, somando pontos importantes na briga pelos títulos em diversas categorias. A segunda e terceira etapas da temporada aconteceram em uma pista especialmente preparada no Parque Ribeirão das Pedras, em Indaial, sendo marcadas pela chuva e lama.

Representaram a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes os pilotos Zion Berchtold e Jacson Keil. No sábado, Zion venceu a Júnior e foi segundo na MX2 Intermediária, enquanto Jacson ganhou a Nacional e a MX3, além de ser segundo na MX1. E no domingo, Zion conseguiu vencer ambas as classes; e Jacson marcou um primeiro na Nacional, segundo na MX3 e terceiro na MX1.

O desempenho dos atletas foi bastante comemorado pela equipe, que agora foca na preparação para o próximo evento. Ele está sendo programado pela Federação Catarinense de Motociclismo para acontecer nos dias 19 e 20 de outubro, na cidade de Capinzal. A expectativa é de buscar bons resultados mais uma vez.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.