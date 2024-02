Selo Ouro para Sala do Empreendedor

Premiação dreconhece qualidade do atendimento prestado à comunidade

A Sala do Empreendedor de Jacarezinho recebeu o Selo Ouro Sebrae 2023, em cerimônia realizada nesta semana, como reconhecimento da qualidade do atendimento prestado à comunidade.

O Selo Ouro é a confirmação de um trabalho de excelência desenvolvido pela equipe da Sala do Empreendedor de Jacarezinho no completo suporte técnico oferecido à empreendedores e pessoas que buscam empreender no município.

A premiação é dividida em três: Selo Ouro, para as pontuações maiores, Selo Prata e Selo Bronze. Em toda a região, apenas cinco Salas do Empreendedor conseguiram esse nível de atendimento aos critérios estabelecidos pelo Sebrae para a concessão do prêmio.

Com o Selo Ouro, a Sala do Empreendedor de Jacarezinho pode ser selecionada para uma premiação nacional do Sebrae, a ser realizada em Brasília (DF), neste semestre, no chamado Selo Diamante.

Para o prefeito Marcelo Palhares, o Selo Ouro comprova a eficiência da equipe e o compromisso do município na apoio ao empreendedor. “Mais uma premiação no sentido de apoio e incentivo ao empreendedorismo, o que mostra como nossa gestão tem se empenhado nesse aspecto. Quero dar os parabéns a cada servidor que está na Sala do Empreendedor e convidar todo empreendedor de Jacarezinho a conhecer os serviços que temos disponíveis. Também faço questão de agradecer ao Sebrae, sempre um grande parceiro de Jacarezinho e que tem sido fundamental em todo esse contexto de consolidação de um ambiente cada vez mais propício para o desenvolvimento de negócios”.