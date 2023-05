Semana da Adoção tem palestras em SAP

Na noite desta quinta-feira no fórum

Em Santo Antônio Platina ocorrerá, nesta quinta-feira, dia 25, às 19 horas, no Plenário do Tribunal do Júri/Fórum, um encontro intitulado: “A constituição da família pela via adotiva: aspectos legais, processuais e psicossociais da adoção.”

Palestrantes:

Dr. Djalma Aparecido Gaspar Junior – Juiz de Direito;

Dra. Camilla Tramujas Grosbelli – Promotora de Justiça;

Dra. Cristiane Oliveira Alves Telles Nunes – Psicóloga Judiciária;

Dra. Irene dos Santos Lira – Coordenadora da Casa Lar Cantinho do Céu.

Anualmente ocorre no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ações sociais alusivas ao Dia Nacional da Adoção, 25 de maio.

Grande parte das Comarcas realizam atividades que marcam este dia, entre elas eventos com palestras e debates, caminhadas, campanhas locais e outras ações sobre a temática da adoção.