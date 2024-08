JACAREZINHO tem FEIRA do Livro e SEMANA Literária

Lançamentos, saraus, oficinas, teatro etc

No início deste mês no dia 07 de agosto quarta-feira, vai acontecer na cidade de Jacarezinho, o maior evento literário do estado do Paraná, atrelado com mais 26 unidades do SESC PR.

Com abertura no dia 07 a 43° Semana Literária SESC e Feira do Livro, seguindo até o dia 10 de agosto. Trazendo neste ano uma programação diversa, desde lançamento de livros, apresentações artísticas de Contação de Histórias, espetáculos Teatrais, Oficinas, Saraus poéticos e mesas de bate papos com renomados escritores da literatura brasileira, como Marcelino Freire, Ademir Assunção, Renato Forin e Rodrigo Garcia Lopes.

“Literatura a arte da palavra, a arte da escrita, tenho que a literatura é à base de toda a forma de se fazer arte, no teatro o ator tem a literatura que é o elemento da dramaturgia para criar o seu personagem, além do que a fonte real que o ator busca no processo de criação e inspiração é embasada na pesquisa e no trabalho de mesa que ele realiza, lendo e conhecendo. No audiovisual que parte de um argumento e tem sua criação roteirizada e escrita, todo o projeto artístico, seja na dança nas Artes Visuais tem sua partida na leitura, é da literatura em suas diversas formas que acontece a inspiração. É por isso que me dediquei muito a atender todo o público jacarezinhense, estimulando desde a criança, até o adulto, aqueles que têm o hábito da leitura e aquele que não tem e pode obter este estímulo para intensifica-la, com muito foco no alento á leitura e descobertas literárias”, explana Luis Antônio, técnico de Atividades Culturais do SESC Jacarezinho.