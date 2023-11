De 20 a 24 de novembro em Santo Antônio da Platina

A Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa se caracteriza pela luta contra a violência doméstica no Brasil. Durante ela, tribunais de Justiça em todo o país dedicam esforços para acelerar processos relacionados a casos de violência doméstica, promover a conscientização e oferecer apoio às vítimas.

Ocorrerá entre os dias 20 a 24 deste mês. O Conselho da Comunidade da Comarca de Santo Antônio da Platina (foto), desenvolverá algumas ações sociais com o objetivo de promover a conscientização da população, tais como: posts diários no Instagram, vídeos informativos, fixação de cartazes em estabelecimentos comerciais, disponibilização de materiais de apoio em escolas para abordagem do tema, divulgação em rádios locais, entre outros.

A iniciativa faz parte de uma campanha idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de intensificar as ações de combate à violência contra mulheres. Durante a semana, são realizadas diversas atividades, como audiências especiais, palestras, campanhas de conscientização em escolas e comunidades, além de ações voltadas para a capacitação de profissionais que lidam com esses casos.

É fundamental que a iniciativa não seja vista como um evento isolado, mas sim como parte de um esforço contínuo para combater a violência doméstica em todas as suas formas. A conscientização, a educação e a implementação efetiva das leis são aspectos cruciais para criar uma sociedade mais justa e livre de violência.