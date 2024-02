Sepultado CORPO de atropelado platinense neste SÁBADO (vídeo)

Trabalhador de 48 anos deixou esposa e duas filhas

O corpo de Fábio Giovani de Góes (foto) foi sepultado sob forte emoção em torno de 10h30m deste sábado, dia 17, no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina. Foi velado na Capela Grupo Vitoriana.



Ele perdeu a vida em torno de 11h30m de sexta-feira (dia 16) em acidente no KM 59 da PR-439, perto do Frigorífico Platina, em Santo Antônio da Platina. O homem (48 anos), morador da Vila Ribeiro, morreu atropelado no local e outro, 24, sofreu ferimentos graves e está hospitalizado.

Fábio deixou a esposa, Vanessa, e duas filhas, uma de 13 e outra de 20 anos.

O condutor (29 anos) de um Chevrolet Celta, não sofreu ferimentos, Realizado o teste de Etilômetro, o resultado foi de 0,00mg/l. Ele trabalha num supermercado platinense.

Levado até a Delegacia de Polícia Civil Santo Antônio da Platina de acordo com Art. 309 C.T.B. ( Crime de trânsito) por ser inabilitado.

Segundo ele, motorista do carro que bateu nos dois, transitava sentido Abatiá/Ribeirão do Pinhal quando teria visto dois veículos parados na rodovia, não conseguindo frear e tendo que desviar no sentido contrário ocasionando o fato.

O Corpo de Bombeiros, a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual , o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Civil de Santo Antônio da Platina atenderam a ocorrência.

