Sepultado o corpo de Carlinhos Stein aos 95

Pecuarista era simpático e sempre atencioso com todos

O corpo do pecuarista Theodoro Stein, conhecido como Carlinhos Stein (fotos) foi velado no Funerária Platinense e sepultado em torno de 16h30m desta quinta-feira, dia 18, no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

Perdeu a vida às seis horas por falência múltipla de órgãos. Tinha 95 anos.

Foi candidato a prefeito. Era de Limeira/SP.

Trabalhou como voluntário, tendo sido vice-presidente de 6ª edição da EFAPI(Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) na gestão do então chefe do executivo Alicio Dias dos Reis. O presidente era o advogado Celso Cardoso.

Deixou a esposa, Ana, chamada de Anita, a filha Lucimara (casada com

Luiz Roberto Patria, o Betinho), netos Manuela, Graziela e Luiz Teodoro e três bisnetos.