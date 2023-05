Sepultado o corpo da professora Cida Pedro aos 83 em Carlópolis

Na manhã deste domingo no Cemitério Municipal

O corpo de Maria Aparecida José (fotos), de 83 anos, foi sepultado na manhã deste sábado, dia 13, no Cemitério Municipal de Carlópolis. Sofreu infarto e estava num hospital de Londrina desde o último dia 30, mas não resistiu.

Era professora, advogada, católica praticante, solteira, mais conhecida como “Cida Pedro”, tia de Cézar Silva (jornalista) e Damares, do Conselho Tutelar e do ex-prefeito Dinho.

Cida construiu uma trajetória marcada pela humildade e honestidade com o próximo, sempre tentando ajudar a todos.