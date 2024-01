Sepultado corpo de ex-professor de tênis

No meio da tarde deste domingo em cemitério platinense

O empresário e ex-professor de tênis José Marcos da Silva (fotos) não resistiu e faleceu às 15h30m deste sábado, dia 27, no Hospital Evangélico, em Londrina. Tinha 51 anos.

Ele sofreu acidente quando conduzia sozinho sua Van Fiat Ducato na PR-439 em torno de 20h30m da terça-feira, dia 23, em Santo Antônio da Platina. Era conhecido também como Marcos do Chope (comercializava o produto). Muito querido em toda a região.

O corpo foi velado (no caixão a bandeira do Flamengo, time que torcia) na Funerária São Carlos/Platinense e sepultado em torno de 15h35m deste domingo, dia 28, no Cemitério São João Batista, no centro de Santo Antônio da Platina.

Casado, deixou a esposa, professora de Educação Física Leni Regina Crespo de Freitas, uma filha, Maryellen, de 19 anos, familiares e muitos amigos.

Estavam 33 anos juntos, sendo 23 de casados completados no último dia 13.

Helena Garrido que aluna de Marcos no tênis por 23 anos e tinha uma grande amizade e admiração por ele e sua família, manifestou sentimentos pela partida prematura. “Era um ser humano de muito respeito, alegria, bondade com todos que o cercavam. Que Deus o receba em seus braços e cuide dele como seu filho. Condolências à família’, disse.

