O corpo do ginecologista e obstetra de Santo Antônio da Platina, Orlando Pinheiro Ferraz Filho (foto) foi sepultado em torno de 10h40m deste sábado, dia 26, no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

Havia sido velado na câmara de vereadores, no centro da cidade.

Ele perdeu a vida em torno de 17 horas do último dia 19, numa cidade chamada Paraná, capital da província de Entre Ríos, na Argentina. Foi na Rodovia Nacional 12 com a Rodovia Provincial 10.

O fato envolveu um automóvel e seu condutor (de 83 anos) também se machucou. Dr. Orlando teve choque hipoglicêmico cardiogênico, ferimentos múltiplos graves, fratura de tornozelo na perna esquerda e pressão arterial baixa, não resistindo. Horas depois, morreu.

Uma curiosidade: No perfil do WhatsApp do Orlandinho (como os amigos mais antigos o chamavam) tinha uma pergunta escrita por ele, em inglês: Are we just stardust? Tradução: Somos apenas poeira estelar?

O médico viajava com amigos e a esposa, Ivonete, e iriam comemorar aniversário de 40 anos de casamento.

