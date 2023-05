Sepultado corpo de Narcizo Moreno da C.C.B. em Quatiguá

Membro da Congregação Cristã no Brasil

O corpo de Narcizo Moreno (fotos) esteve no Velório Municipal de Joaquim Távora no sábado, dia 20, e sepultado cerca de 17h30m no Cemitério Municipal de Quatiguá. Passou mal na madrugada de sexta-feira, falecendo em torno das 4h15m.

Tinha 63 anos, casado, deixou a esposa e dois filhos.

Era irmão do Nivaldo da Casa Nova, de Carlópolis e também do Jairo, da Loja Dois Irmãos, de Quatiguá.

Membro da Congregação Cristã no Brasil, foi encarregado da orquestra tavorense.