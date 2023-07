Sepultado corpo de PM em Abatiá(vídeo)

Hoje no final da manhã no Cemitério Municipal

O corpo do sargento aposentado da Polícia Militar José Sidnei Yamagami (fotos), 53 anos, foi cuidado pela Funerária São Lucas, velado na câmara de vereadores e sepultado no final da manhã desta terça, dia quatro, no Cemitério Municipal de Abatiá. O 2º Batalhão homenageou o ex-integrante da corporação.

Deixou a esposa, Karina da Costa Leite Yamagami, que trabalha no CMEI Anjo da Guarda, a filha adolescente Yasmin, e o jovem filho Hiago.

O deputado estadual Luiz Fernando Guerra (União Brasil) manifestou Votos de Pesar pelo falecimento de Yamagami nesta terça na Assembleia Legislativa, em Curitiba.

Perdeu a vida na noite de domingo, dia dois, na rua José Carvalho de Oliveira, Vila Alta, em Abatiá, após confronto com bandidos. Um dos marginais, adolescente de 17 anos, também morreu e seu comparsa, Bruno Fernando da Silva (fotos) , 20 anos, está preso.

Yamagami, conhecido como “Japonês”, estava com amigos jogando baralho quando dois elementos tentaram roubar uma camionete estacionada na frente do imóvel. O policial da reserva tentou intervir, mas acabou sendo atingido no peito e morreu imediatamente após chegar na Santa Casa de Misericórdia, na avenida Brasil.

Chegaram numa motocicleta, mas abandonaram a Honda/CBX 250 Twister após o crime.

Acionadas Polícia Civil e Perícia e Instituto Médico Legal. Um cabo da PM local envolveu-se em luta corporal com um dos elementos na rodoviária. Ele foi dominado e encarcerado na sequência.

Nas imediações num terreno baldio, encontradas vestimentas, capacete, arma enrolada numa calça e outros objetos.

Um dos indivíduos estava escondido no caminhão de um pátio de uma Distribuidora de Bebidas Conti. Reagiu à abordagem e na eminência de ataque. recebeu dois disparos, morrendo minutos depois. Estava com um simulacro de arma de fogo.

◾️ Celular Roubado.

◾️ R$ 2.400,00 roubados, entre cheques e em espécie.

◾️ Revólver Cal. 38 Taurus , com 1 munições intactas e 4 deflagradas.

◾️ Revólver Cal. 38 Taurus com 2 munições intactas e 5 deflagradas.

◾️ Vestimentas utilizadas sendo duas blusas e uma calça.

◾️ Dois capacetes apreendidos.