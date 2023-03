Sepultado corpo do médico Clay Brites

O corpo do neuro-pediatra Clay Brites (fotos) foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira, dia 13, no Cemitério São Paulo, em Londrina.

“Muito triste, um grande amigo se foi , com ele aprendi muito sobre crianças com distúrbios de comportamento, ele gostava tanto de cuidar, estudar, ensinar sobre essas crianças, tinha tanto carinho que me contagiava com isso eu me interessava cada vez mais…Trabalhamos juntos 17 anos em Santo Antônio da Platina, uma perda para todos nós”, disse hoje de manhã ao Npdiario a dra. Carla Abreu, Responsável Técnica e Coordenadora da UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) neonatal do Hospital Regional do Norte Pioneiro.