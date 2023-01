Sesc festeja na região os 75 anos no Paraná

As 42 unidades estarão abertas de 23 a 28 deste mês com programação especial

Todas as 42 unidades de serviço do Sesc PR , incluindo a de Santo Antônio da Platina,(foto) estarão abertas ao público, de 23 a 28 de janeiro, com uma programação comemorativa ao aniversário de 75 anos da instituição.

Serão realizadas atividades especiais e gratuitas disponíveis a toda a população. “Estamos celebrando 75 anos de conquistas, transformações, de mudança de vida, de conquistas, realizações e alegrias. Isso tudo não seria possível sem o nosso público, por isso lançamos convidamos toda a comunidade a visitar nossas unidades e usufruir dos nossos serviços, ressalta o diretor regional em exercício do Sesc PR, Ulisses Fernando de Moraes Rodrigues.

Além das atividades que celebram o aniversário do Sesc PR, o público poderá ter acesso e conhecer as ações sistemáticas das unidades. Cliente do Sesc há mais de três décadas, Maria Roseni Mendes conta que a instituição faz parte do seu cotidiano, amplia o ciclo de amizades e a possibilita conhecer diferentes lugares.

“Participo das atividades do Sesc há mais de 30 anos, é a extensão da minha casa. Conheço quase o Brasil inteiro com o Sesc, só na unidade do Pantanal estive três vezes. Todos os funcionários do Sesc Água Verde, sem distinção, são sensacionais. Às quartas-feiras à tarde, eu venho dançar e faço parte do grupo de percussão e tenho diversos troféus jogando canastra. Seguidamente vou ao Sesc Caiobá e por diversas vezes participei do Congresso do Idoso que é realizado lá. E não é de hoje que apresento o Sesc aos meus amigos, a última foi minha vizinha de prédio que aceitou viajar comigo a São Paulo pelo Sesc. Estou em uma felicidade sem fim”, enfatiza.

No site www.sescpr.com.br é possível ter acesso a toda a programação comemorativa e às atividades regulares das unidades em todo o estado.