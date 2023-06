SEST/SENAT de S. A. da Platina contrata

Confira abaixo todas as vagas disponíveis

O SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) de Santo Antônio da Platina está contratando profissionais, confira vagas disponíveis:

– Auxiliar de Saúde Bucal;

– Odontólogo (endodontia);

– Instrutor de Esporte e Lazer;

– Instrutor Senat (Segurança do Trabalho) e

– Instrutor Senat (Línguas).

Todo o trâmite de envio do currículo deverá ser realizado no link:

https://www.sestsenat.org.br/trabalhe-conosco

E a recomendação é que, para realizar acesso ao portal, seja utilizado o computador.

R. José Vieira Gusmão, às margens da BR-153, Santo Antônio da Platina. Telefone (43) 3558-3900.

A estrutura do SEST SENAT Platinense tem capacidade para realizar mais de 53 mil atendimentos ao ano. O espaço conta com 1.800 metros quadrados de área construída e investimento de R$ 14 milhões, sendo composto por uma sala de treinamento com simulador de direção, três salas de aula, laboratório de informática e um centro de eventos.

O espaço oferta 148 cursos, entre presenciais e a distância, assim como, na área de saúde, há atendimentos em odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição – sendo que os três últimos também são oferecidos na modalidade online. Profissionais do transporte, dependentes e a comunidade em geral podem usufruir dos serviços ofertados.